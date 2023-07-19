«Хочет все отнять»: партнер Грачевского требует у его вдовы еще 11 миллионов рублей

Вдова режиссера Бориса Грачевского пожаловалась, что новый владелец «Ералаша» Аркадий Григорян требует у нее 11 миллионов рублей. Об этом пишет The Voice.

Ранее близкий друг и партнер Бориса Грачевского Григорян уже предъявлял многомиллионные иски к родным покойного артиста. А теперь выдвинул новые требования.

Екатерина Белоцерковская заявила, что продюсерский центр «Ералаш», а также ООО «Ералаш» хотят оставить детей мэтра ни с чем. По ее словам, они только погасили долг, зарезервировали все в суде, как приходит новое уведомление о неустойках к деньгам, которыми никто из них не пользовался.

«Либо человек вообще не хочет никого впускать, либо хочет все отнять. По-другому я не могу объяснить. Неустойки и новые долги на 11,5 миллионов!» — поделилась женщина.

Она также добавила, что вдов и детей обижать нельзя. Екатерина надеется, что «этот бред», который длится почти три года, все же закончится. Кроме этого, вдова подчеркнула, что желает людям во сто крат того же, чего желают ей.

Напомним, что Борис Юрьевич умер в 2021 году от последствий коронавируса. Ему был 71 год. У него остались двое взрослых детей от первого брака – Максим и Ксения. От второго брака подрастает 10-летняя дочь Василиса. Екатерина воспитывает сына Филиппа, который появился на свет в 2020-м.

Ранее вдова Бориса Грачевского в слезах призналась, что не может смириться со смертью мужа.