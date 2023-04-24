Замок не продан: Алла Пугачева продолжает тратить на дом в Грязи более 1 млн в месяц

Певица Анна Калашникова опровергла продажу замка Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Она уверяет, что семья не планирует от него избавляться и выделяет на содержание особняка более 1 млн рублей в месяц.

«Замок не продан. Там по-прежнему живет большой штат прислуги», - сообщила артистка, имеющая общих с Примадонной друзей.

За замком присматривает водитель Пугачевой Игорь. С ним работают четыре охранника, домработница и садовник, а также уборщик бассейна.

Ежегодный налог на дом составляет 400 тыс. рублей. На коммунальные услуги уходит 30 тыс. в месяц.

Охрана особняка обходится в полмиллиона в месяц. 100-150 тыс. рублей платят за уборку бассейна и сада.

«Даже, когда замок простаивает, Алле Борисовне надо отдавать за его содержание более 1 миллиона рублей в месяц», - сказала Калашникова сайту mk.ru.

Благодаря штату прислуги замок остается в порядке. Артистка заявила, что Пугачева и ее супруг не хотят продавать дворец, и объяснила, какие вещи в нем представляют особую ценность.

«И продавать его сейчас они не видят смысла - там осталось много ценных вещей. Например, большая коллекция антиквариата. Куда это все вывозить?» - сказала Калашникова.

По ее информации, на строительство дома ушло 12 млн долларов – такие деньги за особняк сейчас не выручить.

Ранее сообщалось, что дом приобрел человек, вхожий в семью Пугачевой.