Сбежавшая Алла Пугачёва избавилась от особняка

Уехавшая в Израиль Алла Пугачёва избавилась от замка в деревне Грязь, в котором ранее жила с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом). Вероятно, певица решила полностью оборвать все связи с родиной.

Продюсер Сергей Дворцов решил дать комментарии по поводу продажи особняка.

«Он даже был вхож немножко в их семью. Человек на сегодняшний день уже на свою долю имеет данный дом, то есть сделка все-таки уже состоялась с Аллой Борисовной», — поделился Дрорцов о покупателе-миллионере.

К сожалению, репортерам не получилось заснять таинственного покупателя. Однако журналисты узнали, что он ездит на белом авто.

Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте официально заявила, что покинет Россию и будет радовать заграничную публику.