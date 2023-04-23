Сбежавшая Алла Пугачёва избавилась от особняка
Алла Пугачёва продала замок в деревне Грязь.
Уехавшая в Израиль Алла Пугачёва избавилась от замка в деревне Грязь, в котором ранее жила с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом). Вероятно, певица решила полностью оборвать все связи с родиной.
Продюсер Сергей Дворцов решил дать комментарии по поводу продажи особняка.
«Он даже был вхож немножко в их семью. Человек на сегодняшний день уже на свою долю имеет данный дом, то есть сделка все-таки уже состоялась с Аллой Борисовной», — поделился Дрорцов о покупателе-миллионере.
К сожалению, репортерам не получилось заснять таинственного покупателя. Однако журналисты узнали, что он ездит на белом авто.
Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте официально заявила, что покинет Россию и будет радовать заграничную публику.