«Замок купил у Пугачевой»: Якубович отреагировал на слухи об элитной недвижимости
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Народный артист РФ Леонид Якубович отреагировал на распространившуюся в СМИ информацию о принадлежащей ему элитной недвижимости. Его слова приводит aif.ru.
Ранее Telegram-канал SHOT написал, что ведущий капитал-шоу «Поле чудес» имеет в собственности тайный замок стоимостью 1 млрд рублей в подмосковной деревне Веледниково, квартиру в Чистом переулке в Москве, рыночная стоимость которой составляет около 202 млн рублей, а также земельный участок с небольшим домом и баней в деревне Сивково в Подмосковье.
Телеведущий с юмором отнесся к подобным сведениям.
«А еще у меня баня 2000 кв. м с бассейном с газированной водой! И замок Грязи я купил у Пугачевой!», — поиронизировал шоумен.
Незадолго до этого директор Леонида Якубовича Табриз Шахиди также назвал бредом слухи об элитном жилье артиста. По его мнению, подобные сведения распространили люди, которым нечем заняться.