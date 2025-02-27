Директор Леонида Якубовича прокомментировал слухи об элитном жилье артиста

Концертный директор народного артиста РФ Леонида Якубовича Табриз Шахиди отреагировал на слухи об элитной недвижимости ведущего капитал-шоу «Поле чудес». Его слова приводит 360.ru.

Как признался представитель звезды, подобные сведения являются «откровенным бредом». Он считает, что их распространили люди, которым нечем заняться.

«Просвещали бы аудиторию. Нет же, пишут об этой квартире уже лет 10! О том, что у него в Питере огромная квартира! Это чепуха и откровенный бред. И три участка по 40 гектаров, самолет Як-40 тоже у него есть!», — поделился Шахиди.

Кроме того, директор Якубовича порекомендовал авторам слухов об актере писать о талантливых детях страны или достижениях РФ в экономике и культуре. Он добавил, что сам артист воспринял слухи с иронией.

Ранее в СМИ распространилась информация, что Леонид Якубович живет в 10-комнатной квартире в районе Хамовники в центре Москвы. Недвижимость якобы оформлена на супругу телеведущего. Вдобавок выяснилось, что самым дорогим активом артиста является замок, который стоит на участке в 30 соток в деревне Веледниково Истринского района Подмосковья. Его примерная рыночная стоимость — 1 млрд рублей.