«Замкнулась»: Игорь Корнелюк рассказал, куда пропала звезда советской эстрады Анне Вески

Певец и композитор Игорь Корнелюк рассказал, что происходит в жизни звезды советской эстрады Анне Вески. Исполнительница хита «Позади крутой поворот» проживает в Эстонии и не выступает в России.

По словам Корнелюка, в последние годы он практически не поддерживает связь с Вески, хотя раньше они довольно часто общались.

«Последние годы редко встречаемся, совсем редко… У нее супруг умер Бенно Бельчиков, и на нее это сильно повлияло. Она, по-моему, где-то там в Таллине живет, даже за городом, никуда не уезжает. Замкнулась», - сказал композитор в интервью Фонтанке.

Напомним, Анне Вески была популярна в 1980-х годах. Артистка исполняла песни Игоря Корнелюка «Не со мной» и «Обезьяна». Муж Анне Вески - Бенно Бельчиков умер 1 мая 2022 года после тяжелой болезни. Они прожили в браке более 40 лет.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что Анне Вески не приезжает в Россию, так как не пользуется популярностью из-за специфического акцента, который многие принимают за коверканье русского языка. Кроме того, она может опасаться эстонских националистов. Лавров подчеркнул, что у Анне Вески в Эстонии работы мало. Выступает, где придется.