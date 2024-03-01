«Националисты травят»: продюсер объяснил, куда пропала эстонская певица Анне Вески

Звезда советской эстрады Анне Вески уже несколько лет выступает исключительно в Эстонии. По мнению продюсера Сергея Лаврова, артистка не приезжает в Россию, так как не пользуется популярностью из-за специфического акцента, который многие принимают за коверканье русского языка. Кроме того, она может опасаться эстонских националистов.

«Анне Вески в России в последние годы не была востребована: выступала лишь в сборных концертах, наподобие дискотеки 80-х. При моей бытности, а я уже 27 лет в шоу-бизнесе, она особо активно не гастролировала, как, например, Лайма Вайкуле», - сказал продюсер в беседе с mk.ru.

Лавров не исключил, что исполнительница хита «Позади крутой поворот» не хочет приезжать в Россию, чтобы не злить лишний раз эстонских националистов, которые регулярно травят Вески за исполнение песен на русском языке.

«Сейчас националисты травят всех за русский язык. Именно поэтому и Лобода, кстати говоря, не прижилась на Украине. Хитов на украинском у нее нет. Если есть какие-то песни, то на ломаном языке. Потому как Лобода украинский толком и не знает. Она сейчас вообще в незавидном положении», - провел параллель с Вески продюсер.

Он подчеркнул, что у Анне Вески в Эстонии работы мало. Выступает, где придется.

Ранее Сергей Лавров заявил, что тайное свидание с певицей Светланой Лободой стоило около 9 миллионов рублей. Это был один из самых высоких ценников.