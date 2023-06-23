Заметно постарела: шокированные зрители призвали Бабкину гнать в шею молодого любовника

Певица Надежда Бабкина заметно постарела после появления в ее жизни нового мужчины. К такому выводу пришли интернет-пользователи, которые оценили внешний вид артистки на видео из Краснодарского края. Журналисты сняли и показали Бабкину крупным планом и без фильтров.

Интернет-аудитория увидела на лице у 73-летней Бабкиной огромное количество морщин. И это неслучайно: по признанию ее приятеля, историка моды Александра Васильева, певице приходится содержать театр, внуков и молодого поклонника – пиар-директора Сергея Рябова.

В Сети стали жалеть Бабкину: поклонники заявили, что с молодым избранником она не расцвела, а наоборот.

«Этот ее директор хорошо пристроился, гнать его в шею», - говорилось в одном из комментариев. «Все высосал молодой любовник»; «С Гором (Евгением - прим.) она лучше выглядела», - писали другие.

Ранее сын певицы Данила Заседателев раскрыл правду о пластических операциях матери. Он заявил, что хирургических вмешательств не было, но не стал опровергать походы матери к косметологам. Также сын рассказал об особой системе питания Бабкиной.