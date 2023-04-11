Сын Надежды Бабкиной раскрыл правду о ее пластических операциях и особом питании

48-летний сын певицы Надежды Бабкиной Данила Заседателев рассказал, как артистке удалось похудеть в свое время. Также у родственника поинтересовались, что ему известно о пластических операциях исполнительницы.

Сын назвал Бабкину «уникальным человеком», обладающим силой и волей одновременно. Он считает маму «красавицей» и говорит, что артистка «имеет большую силу воли за собой следить».

По словам родственника, певица любит себя и уважает как артиста, а ее цель – показать творчество и себя «в максимально хорошем виде».

Отвечая на вопрос, есть ли у Бабкиной особая система питания, Заседателев сказал: «Я ей привожу гранаты, огурцы, помидоры. Мама любит картошку в виде пюре и в жареном виде».

Певица контролирует себя в плане еды, констатировал сын.

Насчет пластических операций сын сказал сайту mk.ru: «Да что вы! Ни разу не делала».

Единственное, что он не стал отрицать, это походы матери к косметологам.

«Но вот что касается хирургических вариантов — я не знаю об этом», - повторил мужчина.

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