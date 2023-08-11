Заметно похудела: певица Вика Цыганова удивила посетителей модного показа своим внешним видом

Посетители модного показа в Москве крайне удивились, увидев помолодевшую и похудевшую 59-летнюю исполнительницу хитов «Приходите в мой дом» и «Андреевский флаг» Вику Цыганову. На лице артистки не смогли разглядеть ни одной морщинки, передает mk.ru.

Мероприятие, посвященное показу новых моделей дизайнерской одежды, проходило в историческом особняке в центре Москвы. Цыганова предстала перед участниками шоу в роли автора некоторых образов. На ней красовалось черное платье и массивные серьги. Но в центре внимания оказались не одежда и аксессуары исполнительницы, а ее внешние изменения.

Журналисты, освещавшие событие, отметили, что звезда заметно помолодела и похудела. На лице Цыгановой не было ни одной морщинки, а улыбка была идеально белоснежной. Певица раскрыла секрет красоты — оказывается, она начала посещать косметологов еще в 13 лет. Поэтому такой внешний вид в 59 лет вполне логичен, отметила знаменитость.

На модном показе был замечен и муж Цыгановой. По мужчине было видно, что он переживал за звездную супругу. Только по окончании мероприятия он смог расслабиться.

В конце апреля Цыганова подвергла критике образы некоторых российских актрис и блогеров. Так, она сочла безвкусным внешний вид Настасьи Самбурской и Иды Галич.

Ранее поклонники певицы Аллы Пугачевой с трудом узнали Примадонну на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Исхудавшая и помолодевшая исполнительница в дерзком образе запомнилась многим участникам и зрителям мероприятия. При том что еще совсем недавно состояние звезды настораживало — ходили слухи, что та не может встать с постели.