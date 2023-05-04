«Непрекращающееся кровотечение»: 77-летнему Петросяну потребовалась установка импланта
«Состояние ухудшилось»: Петросян попал в реанимацию после установки зубного импланта .
Фото: Starface.ru
В последнее время все внимание публики приковано к Евгению Петросяну. Не так давно стало известно о госпитализации юмориста из-за проблем с сердцем. Несмотря на то, что в СМИ ежедневно появляются тревожные сообщения о состоянии мужчины, его супруга уверяет: Петросян находится на плановом осмотре и в скором времени вернется домой. Однако в его ситуации были выявлены новые обстоятельства.
Как сообщает Mash, юморист попал в реанимацию после установки зубного импланта. Во время манипуляции он почувствовал себя не очень хорошо, и за несколько дней его «состояние только ухудшилось»: появились головокружение и тошнота.
«27 апреля гуру комедии поехал в стоматологию на установку импланта, он вживляется в кость челюсти. После жаловался на непрекращающееся кровотечение из раны в нижней челюсти», — рассказал инсайдер.
К слову, супруга Петросяна пока никак не комментировала подобное сообщение.
Ранее близкий друг юмориста рассказал о его самочувствии. Подробности читайте в этой статье.
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