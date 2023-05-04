«Непрекращающееся кровотечение»: 77-летнему Петросяну потребовалась установка импланта

В последнее время все внимание публики приковано к Евгению Петросяну. Не так давно стало известно о госпитализации юмориста из-за проблем с сердцем. Несмотря на то, что в СМИ ежедневно появляются тревожные сообщения о состоянии мужчины, его супруга уверяет: Петросян находится на плановом осмотре и в скором времени вернется домой. Однако в его ситуации были выявлены новые обстоятельства.

Как сообщает Mash, юморист попал в реанимацию после установки зубного импланта. Во время манипуляции он почувствовал себя не очень хорошо, и за несколько дней его «состояние только ухудшилось»: появились головокружение и тошнота.

«27 апреля гуру комедии поехал в стоматологию на установку импланта, он вживляется в кость челюсти. После жаловался на непрекращающееся кровотечение из раны в нижней челюсти», — рассказал инсайдер.

К слову, супруга Петросяна пока никак не комментировала подобное сообщение.

Ранее близкий друг юмориста рассказал о его самочувствии. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что после переезда в США 31-летний Никита Пресняков лишился привилегий.