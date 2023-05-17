«Заметно «подсдала»: Лариса Долина не смогла скрыть серьезный недуг с помощью косметики

Певица Лариса Долина в свои 67 лет регулярно демонстрирует шикарные образы, различные прически, красивый макияж. Недавно артистка вышла на связь при полном параде, но даже тональный крем не смог замаскировать явные изъяны на лице.

Поклонникам бросились в глаза массивные мешки под глазами у Долиной. Врач-косметолог Татьяна Аюпова проанализировала фото и вынесла вердикт.

По словам специалиста, «она заметно «подсдала». Врач не исключает, что всему виной стал плотный рабочий график. Действительно, Долина работает на износ: дает концерты, участвует в телепрограммах, снимает клипы.

Комментируя состояние певицы, врач сказала: «Здесь похоже на то, что щитовидка плохо работает».

Также Аюпова увидела признаки возрастного гипогонадизма (нарушения функции яичников – прим.). Специалист добавила, что сердечные отеки отличаются от почечных тем, что проявляются к вечеру. Утренние отеки свидетельствуют о проблемах с почками.

Ранее мы писали, что Долину и ее внучку раскритиковали за нехватку мастерства на шоу «Две звезды. Отцы и дети».