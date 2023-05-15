Не хватает мастерства: Лариса Долина с внучкой продолжают позориться на телевидении

На Первом канале продолжается музыкальное шоу «Две звезды. Отцы и дети», в котором знаменитые артисты выступают дуэтами со своими талантливыми наследниками. В этом году участницами проекта стали и Лариса Долина и ее внучка Александра, которая активно пытается пробить себе путь к славе, чтобы быть как бабушка. Однако пока у нее это получается не так успешно, как того хотелось бы джазовой исполнительнице.

В минувшие выходные Лариса Александровна с Сашей вновь вышли на сцену. В этот раз они выбрали песню «Три белых коня», вот только ее представление не особо впечатлило членов жюри. Леонид Ярмольник выразил разочарование номером и вокальными способностями 11-летней девочки. И его в этом поддержал Михаил Турецкий.

«С точки зрения мастерства не прошло до конца, поэтому четверка», - заявил один из судей.

Напомним, что на данный момент Долина с внучкой занимают одну из самых нижних строчек, хотя изначально о них говорили только как о возможных призерах. Теперь же почти каждый выпуск они подвергаются критике. Так, неделю назад вместо Ларисы Александровны с Сашей выступала троюродная сестра певицы, а Сергей Шакуров публично заявил, что у подростка не хватает необходимых навыков, чтобы пробиваться сейчас на сцену. Звезда джаза решила заступиться за внучку уже после эфира и заявила, что совершенно не согласна с тем, что ее рассматривают только как наследницу знаменитой вокалистки.

Ранее Лариса Долина ответила на упреки, почему за многолетнюю карьеру ни разу не собрала полный стадион поклонников.