Заметная потеря: Юлия Захарова не сыграет в перезапуске сериала о Букиных
Исполнившая роль Лены Полено Захарова не сыграет в перезапуске сериала о Букиных.
© Starface.ru
Актриса Юлия Захарова, исполнившая роль Лены Полено, не появится в новом сериале про семейку Букиных. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Уточняется, что актриса не получила приглашение сниматься в продолжении ситкома. Вместо нее в проекте сыграет Екатерина Стулова, которая предстанет перед зрителями в образе проживающей за стеной квартиры Букиных стоматолога. Вдобавок в сериале появится Максим Лагашкин – врач и супруг героини Стуловой.
«Букины остаются Букиными – вечно хитрят, а наши с Максимом герои от этого страдают, но в обиду себя не дают», — поделилась подробностями сюжета Стулова.
Известно, что перезапуск сериала получит название «Букины» вместо привычного «Счастливы вместе». Главные роли в проекте вновь исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Александр Якин и Дарья Сагалова, а его премьера намечена на ТНТ на 18 декабря.
Ранее Виктор Логинов рассказал о возвращении к роли Гены Букина в перезапуске ситкома «Счастливы вместе».