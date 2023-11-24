Заметная потеря: Юлия Захарова не сыграет в перезапуске сериала о Букиных

Актриса Юлия Захарова, исполнившая роль Лены Полено, не появится в новом сериале про семейку Букиных. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Уточняется, что актриса не получила приглашение сниматься в продолжении ситкома. Вместо нее в проекте сыграет Екатерина Стулова, которая предстанет перед зрителями в образе проживающей за стеной квартиры Букиных стоматолога. Вдобавок в сериале появится Максим Лагашкин – врач и супруг героини Стуловой.

«Букины остаются Букиными – вечно хитрят, а наши с Максимом герои от этого страдают, но в обиду себя не дают», — поделилась подробностями сюжета Стулова.

Известно, что перезапуск сериала получит название «Букины» вместо привычного «Счастливы вместе». Главные роли в проекте вновь исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Александр Якин и Дарья Сагалова, а его премьера намечена на ТНТ на 18 декабря.

Ранее Виктор Логинов рассказал о возвращении к роли Гены Букина в перезапуске ситкома «Счастливы вместе».