Заметили в аэропорту: Алла Пугачева и Максим Галкин* спешно покидают Израиль

Певицу Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ) заметили в аэропорту Израиля. Снимок был опубликован в Telegram-канале ВПШ.

На фото можно разглядеть мужчину, который очень похож за знаменитого юмориста. А рядом с ним женщина с пышной прической, как у Пугачевой. По словам авторов, это звездные супруги. Но лица артистки не видно совсем, а предполагаемый Галкин* стоит боком. Из-за невысокого качества снимка, сложно разглядеть детали.

Напомним, что сама пара не рассказывала об отъезде из Израиля. Напомним, что сейчас там происходят обстрелы. Об этом комик писал у себя в микроблоге.

Супруг Примадонны заявил, что его семья проснулась от звука сирен. Происходящее в стране он назвал «тяжелым временем» и написал соболезнования всем пострадавшим.

«Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!» — добавил Максим*.

Ранее мы писали о том, как это заявление артиста не понравилось его поклонникам. Они напомнили Галкину* о его уезде из России и о том, что он почему-то не молился за свою родину. Кроме того, многие интернет-пользователи уверены, что скоро Алла Пугачева «вернется в Москву с чемоданами». Некоторые же язвительно шутят, что звездная семья сначала переедет в США.

*признан иноагентом в РФ.