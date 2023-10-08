Россияне возмущены неожиданным заявлением Максима Галкина*

Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми переехали в Израиль в конце февраля 2022 года. Недавно на фоне тяжелой обстановки в стране шоумен рассказал, что проснулся от звука сирен и выразил поддержку.

По его словам, их семья напугана происходящим. Выразив соболезнования погибшим, Галкин* заявил, что уверен в победе Израиля и молится за тех, кто оказался в заложниках.

Однако эта информация вызвала отрицательную реакцию россиян в Сети. Они напомнили Галкину* о его уезде из России и о том, что он почему-то не молился за свою родину.

Кроме того, многие интернет-пользователи уверены, что скоро Алла Пугачева «вернется в Москву с чемоданами». Некоторые же язвительно шутят, что звёздная семья сначала переедет в США.

«В ноябре там случается гиперинфляционный скачок с беспорядками и погромами. Она вернется в Россию», — дал свой прогноз один из комментаторов о переезде Примадонны в США и возвращении на родину, пишет Kp.ru.

Ранее мы писали, что директор Аллы Пугачевой прокомментировала новости об экстренном переезде певицы.

*признан иноагентом в РФ.