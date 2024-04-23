Заметили с неизвестной брюнеткой: муж Леры Кудрявцевой проводит время с другой после слухов о примирении

Недавно телеведущая Лера Кудрявцева впервые после заявления о расставании с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, вышла с ним в свет. После этого в Сети заговорили о примирении супругов. Однако накануне мужа знаменитости заметили в компании совсем другой женщины.

В личном блоге Игорь Макаров поделился кадрами с прогулки с дочерью Марией. Хоккеист улыбался и был в хорошем настроении. На опубликованном видео также можно было заметить неизвестную брюнетку. Но, как оказалось, поводов для беспокойства нет, поскольку это — няня ребенка телеведущей и спортсмена. В отсутствие Леры Кудрявцевой именно эта женщина следит за порядком в доме знаменитости.

Напомним, недавно Игорь Макаров вернулся домой из «санатория», куда его отправила Лера Кудрявцева, спустя почти два месяца. Телеведущая решила отправить супруга на лечение после семейного скандала в январе этого года. Тогда знаменитость объявила, что ушла от мужа после 10 лет брака из-за его проблем с алкоголем. Затем выяснилось, что Лера Кудрявцева официально не подала на развод, а решила, что разрыв станет мотивацией для решения серьезной проблемы.

В минувшие выходные телезвезда впервые после заявления о разрыве с мужем отправилась вместе с ним и дочерью на отдых за город. Это послужило поводом для слухов о воссоединении супругов.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. В 2018 году у супругов родилась дочь Мария.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева рассказала о конфликтах с мужем, из-за которых она даже готова развестись.