«Это все!»: Лера Кудрявцева рассказала, когда задумывается о разводе с мужем

Уже 10 лет телеведущая Валерия Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Но в семейной жизни случаются сложности, из-за которых женщина даже готова развестись.

Кудрявцева объяснила, что причиной разногласий стал стиль вождения ее мужа. Супруг постоянно критикует ее, когда она за рулем.

«Я с мужем ездить не могу вообще. Это всё! До развода! Он говорит: «Туда поверни, сюда поверни, тормози, смотри». Он считает, что я обезьяна с гранатой. Это раздражает», — призналась телеведущая в эфире своей программы «Звезды сошлись».

Также Валерия вспомнила, как она получила подарок от своего поклонника после корпоратива в Казахстане.

«Когда я приехала в Москву, мне позвонили и сказали: «Лера, вы можете спуститься вниз? Вам хотят что-то передать». Спускаюсь вниз, а мне дают ключи от машины и говорят: «Это вам». Я чуть не поседела. Я вообще не привыкла к такому»», — рассказала Кудрявцева.

Напомним, ранее Лера Кудрявцева набрала лишний вес из-за работы. Это произошло после того, как телеведущая вернулась из отпуска. Причиной стали перекусы и недостаток сна.