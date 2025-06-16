Отдыхал с другой: Тимати заподозрили в расставании с беременной Валентиной Ивановой

Рэп-исполнитель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, вскоре станет многодетным отцом. Его подруга Валентина Иванова недавно рассекретила беременность, но вскоре появились слухи о возможном расставании пары, так как Тимати на отдыхе в Сочи заметили в компании другой женщины.

Как пишет «7Дней.ru», спутницей 41-летнего артиста оказалась владелица российского бренда нижнего белья и купальников Анастасия Аникина.

Как рассказали очевидцы, сначала пара весело проводила время в одном из ночных клубов, а после отправилась на прогулку по побережью.

Пользователи Сети сразу же заподозрили, что рэпер оставил беременную подругу ради новых отношений. Тимати также припомнили, что аналогичным образом он поступил с моделями Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой, которые родили от него дочь и сына.

Ранее возлюбленная рэпера Валентина Иванова намекнула поклонникам на рождение ребенка. В личном блоге она опубликовала фото, на котором пользователи разглядели младенца.