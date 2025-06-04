Уже родила? Возлюбленная Тимати намекнула, что стала мамой

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова намекнула поклонникам на рождение ребенка. В личном блоге она опубликовала фото, на котором пользователи разглядели младенца.

Весной 2025 года модель объявила о беременности от артиста. Сначала она предпочитала скрывать свое положение, но после того, как мама Тимати продемонстрировала ее изменившуюся фигуру, Валентина созналась, что действительно ждет малыша.

Подробностями беременности Иванова практически не делится, поэтому сейчас фанаты подозревают, что она скрыла и роды. Поводом для сплетен послужило новое фото модели. Однако, если приглядеться, заметно, что ребенок на кадре ненастоящий, а всего лишь кукла. Вероятно, Валентина решила просто пошутить.