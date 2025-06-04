Уже родила? Возлюбленная Тимати намекнула, что стала мамой
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Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова намекнула поклонникам на рождение ребенка. В личном блоге она опубликовала фото, на котором пользователи разглядели младенца.
Весной 2025 года модель объявила о беременности от артиста. Сначала она предпочитала скрывать свое положение, но после того, как мама Тимати продемонстрировала ее изменившуюся фигуру, Валентина созналась, что действительно ждет малыша.
Подробностями беременности Иванова практически не делится, поэтому сейчас фанаты подозревают, что она скрыла и роды. Поводом для сплетен послужило новое фото модели. Однако, если приглядеться, заметно, что ребенок на кадре ненастоящий, а всего лишь кукла. Вероятно, Валентина решила просто пошутить.
К слову, недавно модель отправилась на шоппинг вместе с мамой Тимати. Они прошлись по детским магазинам и выбрали вещи для будущего малыша. Напомним, что пол ребенка пока неизвестен. На данный момент рэпер воспитывает дочь Алису и сына Ратмира, которых ему родили Алена Шишкова и Анастасия Решетова.
Ранее Марго Овсянникова рассказала, что беременная девушка Тимати ревнует его к ней.