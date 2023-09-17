Заметил сомнительное сообщение: Костомаров рассказал о неверности жены

Фигурист Роман Костомаров, который сейчас проходит курс реабилитации после многочисленных операций, поделился историей из личной жизни. Спортсмен в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион» рассказал об измене бывшей супруги Юлии Лаутовой, передает НТВ.

Костомаров поведал собеседнице, что в какой-то момент «почувствовал что-то неладное». Лаутова стала слишком часто летать в Москву. Тогда фигурист предположил, что у жены начались отношения на стороне. А вскоре его опасения подтвердились. Роман обратил внимание на сообщение, которое пришло спортсменке.

«Я что-то заподозрил и случайно на компьютере заметил сообщение сомнительное», — вспомнил олимпийский чемпион.

Многие вскрывшиеся обстоятельства в то время избавили фигуриста от стремления быть и оставаться верным. Лаутова, в свою очередь, чуть позже узнала о связи Костомарова с Оксаной Домниной. Всего Роман прожил в браке с Юлией три года. Их отношения просуществовали до 2007 года. После этого олимпийский чемпион встречался с Домниной до 2013 года. Через год Костомаров сделал ей предложение.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своей реакции на откровения фигуриста, перенесшего многочисленные операции. По словам звезды, она рыдала взахлеб. Как потом призналась Кудрявцева, трагедию Костомарова она приняла слишком близко к сердцу потому, что слишком эмпатична.