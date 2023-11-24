Заметен шов: пластический хирург рассекретил операции Софии Ротару

Пластический хирург Артур Дзотцоев сравнил фотографии певицы Софии Ротару разных лет и рассказал, какие операции делала артистка. По его словам, исполнительница прибегала к блефаропластике и подтяжке лица.

Он рассказал, что операция по коррекции век дала артистке более открытый взгляд. Раньше верхние веки нависали.

«На некоторых снимках под ресницами даже можно заметить шов — следы операции по удалению мешков под глазами», - сказал врач сайту aif.ru.

Ротару сделала подтяжку лица, уверен он. Процедура была настолько основательной, что у певицы сместилась линия роста волос. На некоторых снимках можно разглядеть шов около уха.

Специалист обратил внимание на увеличение зоны скул и подбородка. Во втором случае изменения могли быть связаны с установкой виниров. Увеличение зоны скул достигается с помощью филлеров или лицевых имплантов.

Дзотцоев отметил, что Ротару еще повезло с генетикой: ее худощавое от природы лицо медленнее птозируется под действием гравитации. Сохранению молодости способствуют инъекции препаратов и коктейли для кожи.

Ранее поэт Виктор Пеленягрэ назвал Ротару умной женщиной и объяснил причину ее исчезновения.