Поэт Пеленягрэ назвал Ротару умной женщиной и объяснил причину ее исчезновения

Поэт Виктор Пеленягрэ, сочинивший хиты для певцов Николая Баскова, Александра Буйнова, Валерия Леонтьева, назвал причину исчезновения артистки Софии Ротару. Она давно не появляется на публике, не выступает и не дает интервью.

«София Михайловна — умная женщина. Соблюдает королевский нейтралитет», - сказал поэт сайту mk.ru.

По его мнению, певице «тяжело» за границей, но вместе с тем он уверен, что исполнительница «справится».

Ротару всегда была конкуренткой певицы Аллы Пугачевой. Сейчас артистки дружны: в соцсетях Ротару ставит лайки под постами Примадонны.

Пеленягрэ написал для Ротару песню «Ландыши». Он говорит, что у артистки было меньше возможностей, чем у Пугачевой с учетом ее появления в Москве «наездами».

«София Ротару была, конечно же, полюсом противостояния Алле Пугачевой во всех смыслах», - отметил он.

В октябре Ротару опубликовала фотографию с кладбища. Она была одета во все черное: темную куртку, кепку и очки. Певица пришла на могилу мужа Анатолия Евдокименко, который ушел из жизни 21 год назад. Мужчина скончался от инсульта.