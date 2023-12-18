Татьяна Брухунова рассказала о своей жизни до встречи с Петросяном: «Не разгуляться»

Каждую неделю пользователи Сети обсуждают смелые образы молодой супруги юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. Женщину обвиняют в отсутствии чувства стиля. Она рассказала, что страсть к нарядам появилась у нее еще до встречи с будущим мужем.

Татьяна призналась: когда она жила в Туле в 2000-е, у ее семьи было не так много денег. Но родители поддерживали стремление дочери хорошо одеваться.

«За что я им очень благодарна. Поэтому, когда мне „тычут в нос“ фото в зеленых колготках попрекая отсутствием вкуса я не реагирую. Вкус дело субъективное», — сказала она в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Главное для Татьяны, чтобы она себе нравилась. До мнения критиков ей нет абсолютно никакого дела. Жена юмориста регулярно появляется на фото в дорогих, брендовых вещах. Евгений не отстает от своей супруги и тоже не прочь принарядиться.

Напомним, ранее Татьяна Брухунова пожаловалась на непрекращающуюся головную боль. Супруга юмориста не могла справиться с ней на протяжении пяти дней.