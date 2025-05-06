«Замерзла и промокла до ниточки»: Катя Лель чуть не погибла во время отдыха на Бали

Певица Катя Лель рассказала о неудавшемся отпуске на Бали. По словам 50-летней исполнительницы хита «Мой мармеладный», она попала в сильный шторм на острове и едва не погибла.

Катя призналась, что пережила сильный стресс, оставшись на шикарной вилле без электричества и воды.

«Я замерзла и промокла до ниточки. Ко всему этому ужасу присоединился и следующий эксцесс: ураган ударил по дереву, которое чуть не рухнуло в комнату, где была я, но повезло, что столкновения не случилось, так как растение стволом зацепилось за ограждение и повисло, так и не задев мою сторону», — разоткровенничалась Лель в беседе с ОСН.

По словам артистки, на Бали она получила худшие впечатления за всю свою жизнь.

Ранее 50-летняя Катя Лель объявила, что собирается стать мамой во второй раз и даже заморозила яйцеклетку. У артистки есть дочь Эмилия, которую она родила в 2009 году. Катя призналась, что верит в любовь и хочет встретить мужчину, которого полюбит.