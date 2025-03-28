«Рожу»: Катя Лель хочет стать мамой во второй раз

Певица Катя Лель объявила, что собирается стать мамой во второй раз и даже заморозила яйцеклетку. 50-летняя артистка поделилась личным в эфире «ШБ-ШОУ».

После скандального развода исполнительница хита «Мой мармеладный» не оставила мысли о беременности. У нее есть дочь Эмилия, которую Катя родила в 2009 году. Но она не исключает, что у нее будут еще дети. Она верит в любовь и хочет встретить мужчину, которого полюбит.

Лель предположила, что будущий избранник может быть на 15 лет моложе. Поэтому она заранее позаботилась о пополнении, заморозив яйцеклетку.

«Я заморозила яйцеклетку и если захочу снова стать мамой, рожу. Думаю, скоро настанут времена, когда женщины до 65 лет смогут рожать», – объявила певица.

Ранее мы писали о том, что Катя Лель отказалась от приглашения в группу «Блестящие». Напомним, «Блестящие» были одной из первых женских групп в России. В разное время среди участниц были Жанна Фриске, Юлия Ковальчук, Анна Семенович и Анна Дубовицкая.