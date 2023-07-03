«Замены ей по масштабности не вижу»: Лолита назвала Пугачеву великой певицей

Певица Алла Пугачева в конце прошлого года окончательно покинула Россию и перебралась вместе с детьми к мужу в Израиль. Будучи за границей, она сделала ряд скандальных заявлений, среди них о «холопах и рабах», разлетевшееся по СМИ и пабликам в социальных сетях. Теперь довольно часто можно услышать критику в адрес Примадонны не только от бывших поклонников, но и коллег. Однако, как оказалась, к их числу нельзя причислить артистку Лолиту Милявскую, так как она по-прежнему сильно уважает Аллу Борисовну.

Исполнительница хита «На Титанике» призналась, что Пугачева – великая певица и женщина. Именно поэтому осуждать ее за какие-то слова и поступки она не намерена. А тех, кто продолжает говорить плохо о выдающихся людях, вокалистка назвала неталантливыми и ленивыми.

Кроме того, Лолита подчеркнула, что лично ее карьера состоялась в шоу-бизнесе во многом благодаря именно Примадонне. По ее словам, та подарила ей хит «Маленький», который вмиг сделал ее суперпопулярной. Сейчас Пугачева остается для Милявской наставником и учителем.

«Она из разряда великих. И в ближайшее время я пока замены ей по масштабности не вижу. Относиться все могут кто как считает нужным и хочет», - цитирует слова Лолиты издание kp.ru.

Ранее Лолита Милявская раскрыла подробности личной жизни и рассказала, где планирует искать следующего бойфренда.