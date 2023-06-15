Певица Лолита рассказала, где будет искать следующего мужчину

Певица Лолита приняла участие в звездном марафоне игры «Много денег на Авторадио. Юбилейный сезон» и рассказала о личной жизни. Она помогла одной из слушательниц выиграть крутой внедорожник.

Звезда исполнила свои хиты, а участники должны были отгадать их названия. Она спела несколько композиций, а трек «Пошлю его на…» стал самым счастливым. Слушательница Галина стала победительницей. Она призналась, что внимательно следила за эфиром. Чтобы ничего не пропустить она даже брала телефон с собой в парную, когда мылась в бане. Артистка оценила упорство женщины.

«Вы лучшая, вы крутая! Желаю вам на этой машине исколесить всю нашу большую страну. Будьте здоровы!» – сказала Лолита.

Другой слушательнице Клавдии из Сыктывкара не повезло, она упустила свой шанс выиграть авто, так как не слушала «Авторадио» в ответственный момент, но певица нашла слова, чтобы ее утешить.

«Клавдия, поверьте моему опыту. Вот сколько раз я выигрывала деньги, вот столько раз мне изменяли мужья. Вы, наоборот, должны сейчас купаться в любви», – поделилась Лолита в радиоэфире.

Исполнительница рассказала и о своем концерте, который пройдет 14 ноября. Она объяснила, почему он называется «Лолита 6.0 и этим все сказано».

«Мне будет 60, я сама не верю. Честно. Я себя и не чувствую так, но тем не менее это так», – призналась звезда.

Брюнетка добавила, что не стесняется своего возраста. У нее есть лишь одна проблема.

«Если мне искать следующего мужика, то это только в другой стране, потому что здесь википедия все портит», – посмеялась певица.