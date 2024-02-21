Заменившая в «Голосе» Нагиева Чурикова рассказала об отношении к критике

Ведущая вокального шоу «Голос» на Первом канале Яна Чурикова, которая заменила Дмитрия Нагиева, рассказала о давлении зрителей из-за ухода артиста из передачи. Об этом она заявила в интервью Teleprogramma.pro.

По словам Чуриковой, она с уважением относится к бывшему ведущему «Голоса» и его вкладу в шоу. Ведущая также отметила, что не переживает из-за критики.

«Если опасаться давления, то лучше такую профессию не выбирать. Наша „ведущенская“ судьба такова: можно вести программу после кого-то или быть первой ведущей, а потом проект ведет кто-то другой — я проходила оба варианта», — высказалась артистка.

Чурикова подчеркнула, что после прихода в проект ей стало поступать огромное количество разных сообщений от зрителей. Она уточнила, что, помимо негативных писем, некоторые пользователи выражали ей поддержку.

«Очень благодарна людям за это», — добавила она.

Напомним, Яна Чурикова заняла пост ведущей «Голоса» в феврале минувшего года. Дмитрий Нагиев, который вел вокальный проект более 10 лет, объявил о своем уходе из «Голоса» в августе 2022-го.

Ранее Яна Чурикова отреагировала на роды бывшей участницы проекта «Фабрика звезд» Арины Рыженковой в кафе.