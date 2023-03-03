Заменит Гора: известный певец рассказал о сексе с Надеждой Бабкиной

Звезда отечественной эстрады Надежда Бабкина всегда пользовалась популярностью у мужчин. 72-летняя певица прекрасно выглядит, но не раскрывает детали личной жизни. Женщина долгое время была в отношениях с музыкантом Евгением Гором, но сейчас пара не живет вместе, а в Сети ходят слухи об их расставании. Недавно брюнетка показала нового фаворита. А один из популярных артистов неожиданно рассказал о сексе с ней.

Никто не ожидал, что эти двое будут в таких близких отношениях. Оказалось, что на народную артистку положил глаз певец Шура. Он сделал смелое признание в интервью Алене Жигаловой на YouTube-канале Super.

Ведущая шоу предложила забавную игру «ППУ: переспать, поцеловать, убить». Шуре нужно было выбрать, с кем бы он хотел переспать, поцеловать и даже убить. Певец признался, что у него есть огромное желание к Надежде Бабкиной.

«Пересплю и поцелую», – сделал признание о сексе с артисткой Шура.

Исполнительница пока никак не прокомментировала смелое заявление коллеги. Евгений Гор, скорее всего, тоже не будет ничего говорить. Сейчас он занят своими творческими планами. С недавнего времени мужчина вернулся к музыке. Он участвует в популярном шоу «Три аккорда», а на днях пообещал сделать поклонникам сюрприз.

При этом многие зрители уверены, что Гор не собирается отпускать Бабкину. Для выступления в шоу он выбрал народную песню «По диким степям Забайкалья», которая будто взята из репертуара брюнетки. Возможно, это было послание избраннице.