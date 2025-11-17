«Заменили на более молодого и перспективного»: развод Дмитрия Диброва с женой Полиной убил его самооценку

Развод с четвертой женой убил самооценку телеведущего Дмитрия Диброва. Такого мнения придерживается психолог Ксения Куклина, которая заявила: шоумен не может смириться с тем, что его «променяли» на другого, а он потерял свой «статус».

Этой осенью Дмитрий Дибров официально развелся с молодой супругой Полиной после 16 лет брака. По слухам, причиной разрыва стала измена модели с женатым другом семьи Романом Товстиком. По мнению психолога, интрижка жены стала настоящим ударом по самооценке артиста, который привык сохранять статус в отношениях.

«Во-первых, разница в возрасте. Полине — 36, Диброву — 66. Когда мужчина старше почти вдвое, в отношениях часто формируется негласная роль: „Я даю стабильность, опыт, статус“. И пока эта формула работает, самооценка тоже стабильно держится. Но когда партнерша уходит к другому мужчине, пусть даже не двадцатилетнему мальчику, а 51-летнему Товстику, внутри все равно включается триггер: „Меня заменили на более молодого и более перспективного“», — объяснила Ксения Куклина в беседе с Woman.ru.

Вторым важным моментом является то, что из-за связи жены на стороне мужчина перестает чувствовать себя желанным и видит сигнал: «Я уже не тот. Я не справился». Усиливает боль и публичный образ жизни, когда паре не удается расстаться тихо, а каждый заголовок в СМИ звучит как напоминание: «Да, тебя бросили».

«Когда Дибров называет Товстика „фасолиной“, это не про юмор — это про боль. Так мужчина пытается вернуть контроль, самоиронизировать, показать, что ему все равно. Но как раз то, что он реагирует так остро, показывает обратное — он сильно задет», — отметила психолог.

Ксения Куклина добавила, что Дмитрий Дибров также может тяжело переживать «потерю роли» старшего и мудрого мужчины. Наконец, четвертый развод стал для телеведущего знаком того, что пора задуматься, почему не получается построить личную жизнь.

«Когда распадается четвертый союз, человек может впервые честно признать себе: „Что-то в моем сценарии отношений не работает“. <…> Пережив такую потерю, мужчина может впервые начать строить самооценку не на статусе, а на собственных реальных ценностях», — заключила эксперт.

