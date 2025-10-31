«За мягким тоном слышна жёсткость»: психолог рассказал о скрытых сигналах в интервью Дмитрия Диброва
Дмитрий Дибров дал первое интервью после громкого развода из-за измены. Телеведущий отказался осуждать экс-жену Полину, защитил от хейтеров и рассказал, какой видит будущую избранницу. Однако, по словам психолога Станислава Самбурского, за внешним благородством Дмитрия скрывалось желание самоутвердиться. В каждой реплике он подчеркивал, что, в отличие от Полины, поступает правильно. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».
«Когда Дмитрий Дибров впервые после развода с Полиной вышел на интервью, то выглядел идеально. Всё было выверено: спокойствие, паузы, правильные интонации, фразы, которые будто заранее готовились для цитат. Он уверенно говорил, что не хочет участвовать в «мыльной опере» и не собирается быть источником разрушения. Благородство чувствовалось даже в подборе слов. Но чем аккуратнее выстроено это интервью, тем сильнее ощущается скрытое напряжение. До этого момента Дибров всегда уходил сам. Каждый его развод был срежиссирован — он не просто расставался, он создавал эффектную сцену выхода. На этот раз сценарий изменился: ушли от него. Полина, моложе почти на тридцать лет, мать троих его сыновей, выбрала другого мужчину. И это впервые лишило его привычной роли главного в истории», — высказался психолог.
СМИ писали, что ведущего активно звали на эфиры, предлагали отдельные выпуски, но он отказался. «Не хочу быть героем Санта-Барбары, не мой жанр», — сказал он. Формально — отказ от скандала. Психологически здесь попытка вернуть контроль хотя бы над нарративом.
«Фраза: «Я не хочу вредить женщине» звучит благородно, но, по сути, это вежливый укол. Он не спорит с Полиной, но каждый раз подчёркивает: я-то веду себя правильно. Это не примирение, а форма самоутверждения. Когда человек теряет контроль над событиями, он начинает управлять их смыслом. В психологии это называют фрустрацией статуса контроля — стратегией, при которой человек спасает чувство силы, создавая иллюзию морального превосходства. Именно поэтому за мягким тоном так отчётливо слышна жёсткость. Демонстрируемое благородство становится способом реванша: если нельзя выиграть эмоцией, можно выиграть речью», — заявил Самбурский.
У Диброва нет срывов, нет эмоций, нет ничего тёплого во время интервью — только выверенные формулы давно работающего на ТВ ведущего. По словам эксперта, он преследовал одну цель — представить своё поражение новым этапом эволюции.
«По словам Дмитрия, у него нет обиды, но она чувствуется в каждом предложении, только тщательно выглажена утюгом самолюбия. Что интересно, Полина в публичном поле молчит, а Дмитрий рассуждает. Он снова в центре — только не семейной, а смысловой драмы. И в этом спектакле роли уже распределены: она — изменившая, он — прощающий, публика — благодарный зритель», — резюмировал Станислав.
