«За мягким тоном слышна жёсткость»: психолог рассказал о скрытых сигналах в интервью Дмитрия Диброва

«Когда Дмитрий Дибров впервые после развода с Полиной вышел на интервью, то выглядел идеально. Всё было выверено: спокойствие, паузы, правильные интонации, фразы, которые будто заранее готовились для цитат. Он уверенно говорил, что не хочет участвовать в «мыльной опере» и не собирается быть источником разрушения. Благородство чувствовалось даже в подборе слов. Но чем аккуратнее выстроено это интервью, тем сильнее ощущается скрытое напряжение. До этого момента Дибров всегда уходил сам. Каждый его развод был срежиссирован — он не просто расставался, он создавал эффектную сцену выхода. На этот раз сценарий изменился: ушли от него. Полина, моложе почти на тридцать лет, мать троих его сыновей, выбрала другого мужчину. И это впервые лишило его привычной роли главного в истории», — высказался психолог.