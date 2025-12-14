Заменили на Анжелику Варум: Лариса Долина лишилась выступления в московском ресторане в новогоднюю ночь

Певица Лариса Долина лишилась выступления в новогоднюю ночь в одном из московских ресторанов. Организаторы мероприятия решили заменить артистку на Анжелику Варум. Об этом сообщает Kp.ru.

По информации источника, в новогоднюю ночь Лариса Долина должна была выступить в ресторане «Пушкин» в Москве. В заведении у певицы был запланирован 40-минутный концерт, однако вместо нее выступит Анжелика Варум. Причина такого решения организаторов не раскрывается. Сколько потеряет исполнительница хита «Погода в доме» после отмены выступления, неизвестно, а заменившая ее коллега получит гонорар в размере от 4 до 6 млн рублей.

Также сообщается, что самой востребованной звездой на новогодних праздниках является Татьяна Буланова, у которой уже запланировано четыре концерта в Москве в этот период. Причина заключается в том, что артистка оставляет свой гонорар «на среднем уровне». Среди пользующихся популярностью у публики артистов также оказались Сосо Павлиашвили, Любовь Успенская, Авраам Руссо, Натали.

Как отмечается, в новогоднюю ночь знаменитости получат гонорары на 25–50% выше, чем обычно, за одно выступление длительностью от 40 минут до часа. Например, от 9 до 15 млн получат Григорий Лепс, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, от 4 до 6 млн – Татьяна Буланова, Анжелика Варум, Алексей Глызин, а Натали, Авраам Руссо, Слава, Ирина Салтыкова могут заработать от 1 до 3 млн рублей.

Напомним, недавно Лариса Долина оказалась в центре скандала. В 2024 году певица лишилась квартиры в центре Москвы в результате мошеннической схемы. Артистка продала жилье Полине Лурье, а когда поняла, что стала жертвой аферы, обратилась в суд и вернула квартиру. Однако покупательнице так и не вернули деньги. Аналогичные случаи стали повторяться по всей стране, а явление получило название «эффект Долиной». Сама знаменитость после скандала столкнулась с «отменами» в России.

Ранее мы писали о том, что Ларису Долину убирают из новогодних программ после скандала с квартирой: «Вырезают без капельки сожаления».