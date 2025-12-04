«Вырезают без капельки сожаления»: Долину убирают из новогодних программ после скандала с квартирой

Певица Лариса Долина столкнулась с «отменой» на ТВ после ситуации с фиктивной продажей квартиры. Артистку вырезали из новогодних шоу на Первом канале и еще как минимум из трех программ, сообщает Telegram-канал «Светский хроник» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, несколько дней назад исполнительницу хита «Погода в доме» попросили убрать из записанных программ и даже убрать ее упоминание.

«Из новогодних эфиров Долину вырезают без капельки сожаления. Странно, что только сегодня до всех дошло», — утверждает источник.

Помимо этого, артистку могли убрать из новогоднего фильма ТНТ с провокационной песней «За деньги да». Но пока это слухи, которые не подтверждены.

Знаменитость появится в «Голубом огоньке» на России-1. Оставят ли ее в «Песне года» пока неизвестно.

Напомним, квартиру в Хамовниках Лариса Долина продала, став жертвой мошенников. Злоумышленники убедили ее избавиться от недвижимости и перевести деньги на безопасный счет. Когда певица опомнилась, было уже поздно – у апартаментов появилась новая хозяйка. Однако Долина не сдалась и обратилась в полицию. В итоге квартиру ей вернули, а покупательницу Полину Лурье оставили без жилья и без денег.

Ранее работникам Ларисы Долиной сказали быть готовыми к задержкам зарплат из-за хейта в отношении певицы.