Заменил на ключевую воду: Дмитрий Шепелев отказался от алкоголя на Новый год

41-летний Дмитрий Шепелев редко выходит в свет, однако он появился на премьере фильма «Елки 11». Телеведущий был в приподнятом настроении и рассказал, как планирует встречать Новый год.

Бывший возлюбленный Жанны Фриске пояснил, что ведет здоровый образ жизни: телеведущий не курит и не употребляет алкоголь. Даже в новогоднюю ночь Шепелев не планирует пить спиртное.

«Буду есть диетическую еду и запивать ключевой водой — все, как завещал нутрициолог», — приводит слова Дмитрия Kp.ru.

Шепелев добавил, что планирует отмечать Новый год с семьей. На праздничном столе все же будет оливье и селедка под шубой, отметил он.

Дмитрий соблюдает строгий ЗОЖ. Буквально один раз в неделю он может себе позволить съесть пиццу.

Первой женой Шепелева была телеведущая Анна Таболина, с которой он встречался на протяжении семи лет. В браке они состояли всего три недели. С 2011 по 2015 год Дмитрий состоял в отношениях с Жанной Фриске, которая родила сына Платона.

Ранее журналистка Алена Жигалова узнала, что Дмитрий Шепелев сам сливал в Сеть информацию о болезни Жанны Фриске. Подробнее читайте здесь.