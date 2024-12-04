«До последнего не верила»: Алена Жигалова узнала, что Шепелев сам сливал информацию о болезни Фриске

Журналистка Алена Жигалова рассказала, что информацию о болезни певицы Жанны Фриске сливал ее муж Дмитрий Шепелев. Ведущая провела расследование, которое подтвердило этот факт.

Жигалова стала гостьей программы Дмитрия Диброва «Миллион вопросов». Она поделилась откровениями с ведущим.

«Один раз я провела собственное расследование. Узнала, что сливал информацию о Жанне Фриске ее муж Дмитрий Шепелев. Я сама в это не верила до последнего. С пеной у рта везде говорила, что неправда, он не мог и никогда бы такого не сделал. Но потом мы получили подтверждение. Мне сказали: Алена, очнись», - рассказала Жигалова. На ее заявление обратил внимание Telegram-канал Rocket mag.

Ранее сообщалось, что Шепелев лишился работы на российском ТВ. Его заменили другим ведущим в программе «В Кругу друзей».

Отец Фриске Владимир связал случившееся с высокомерием Шепелева и отсутствием профессионализма. Он указал на отсутствие у Дмитрия друзей и назвал ведущего «скандальным человеком, который не может ужиться ни с кем».