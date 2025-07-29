«Заменил маму на маму»: в Сети обсуждают схожесть Кудрявцевой со свекровью, которая старше нее на 4 года
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Пользователи Сети обсуждают внешность матери хоккеиста Игоря Макарова. По мнению поклонников Леры Кудрявцевой, женщина очень похожа на телеведущую. На общие черты обратил внимание Telegram-канал «Светский хроник».
Как сообщает автор канала, свекровь артистки всего на 4 года старше нее. Раньше у женщины был лишний вес, но 15 лет назад она начала ходить в зал, похудела, набила татуировки на тело и нарастила волосы. В комментариях пользователи отметили, что все эти изменения превратили женщину в копию невестки. А Макаров якобы выбрал Леру именно из-за сходства с матерью.
«Заменил маму на маму, вот она и нянчит его», «Я бы не смогла быть с мужиком, который похож на моего отца», «Золотая жила для психиатров», «У меня вопрос к Лере. А она как параллелей не провела?» - обсуждают в Сети.
Напомним, что Лера Кудрявцева в июле выступила с признанием об алкоголизме мужа. Она заявила, что больше не может терпеть и у нее не сил помогать супругу. После она пожалела о своих откровениях, но было уже поздно. В шоу-бизнесе начались разговоры о проблемах в браке телеведущей. А недавно заговорил и Игорь Макаров. Он оскорбил жену и призвал ее замолчать.
Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Лера Кудрявцева с мужем находятся на грани развода.