«Заменил маму на маму»: в Сети обсуждают схожесть Кудрявцевой со свекровью, которая старше нее на 4 года

Пользователи Сети обсуждают внешность матери хоккеиста Игоря Макарова. По мнению поклонников Леры Кудрявцевой, женщина очень похожа на телеведущую. На общие черты обратил внимание Telegram-канал «Светский хроник».

Как сообщает автор канала, свекровь артистки всего на 4 года старше нее. Раньше у женщины был лишний вес, но 15 лет назад она начала ходить в зал, похудела, набила татуировки на тело и нарастила волосы. В комментариях пользователи отметили, что все эти изменения превратили женщину в копию невестки. А Макаров якобы выбрал Леру именно из-за сходства с матерью.

«Заменил маму на маму, вот она и нянчит его», «Я бы не смогла быть с мужиком, который похож на моего отца», «Золотая жила для психиатров», «У меня вопрос к Лере. А она как параллелей не провела?» - обсуждают в Сети.