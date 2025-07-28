«Все на стороне Леры»: в шоу-бизнесе обсуждают скорый развод Кудрявцевой с пьющим мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева проходит через непростой жизненный период. Она призналась поклонникам, что устала терпеть алкоголизм мужа Игоря Макарова, после чего он публично оскорбил ее и призвал замолчать. Продюсер Сергей Дворцов рассказал порталу «Страсти», что в шоу-бизнесе уже не верят в примирение звезд, так как они находятся на грани развода.

По словам Дворцова, в этой ситуации все поддерживают именно Кудрявцеву, а не ее супруга. В кулуарах сочувствуют телеведущей и ждут, когда она поставит точку в этих сложных отношениях.

«Все на стороне Леры конечно, все ее поддерживают. Она устала от его выходок. Как мы понимаем, он очень много пьет, скандалит, оскорбляет Леру. Конечно, она устала это терпеть, всему есть предел. Я думаю, что они на грани развода уже», — поделился Сергей.

Друзей у телеведущей много в шоу-бизнесе, заверил продюсер. Поэтому, когда она примет решение уйти от Макарова, ее все поддержат и помогут. Сергей Дворцов рассказал, что у Кудрявцевой очень хорошая репутация.

«У Леры в шоу-бизнесе замечательная репутация. Ее очень все любят, уважают, обожают. Я ее тоже очень люблю. Она великолепная телеведущая, профессионал своего дела», — отметил продюсер.

Также Дворцов поделился, что проблемы в браке Леры были уже давно. Еще до того, как она призналась в алкоголизме мужа, в звездных кругах говорили — долго они не будут вместе. А причина в постоянных ссорах.

«Лера все это дело вывозила на своих плечах. Она много раз предупреждала — не пей. А он уходил в запой. Леру сейчас можно только пожалеть. Все давно предрекали, что они разойдутся, потому что она то его выгоняла, то вновь прощала», — рассказал Дворцов.

Ранее Игорь Макаров ответил хейтерам и назвал их «убогими».