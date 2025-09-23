«Замечательная у меня Ариадна»: разругавшаяся с дочерью Волочкова обратилась к ней в день рождения

Балерина Анастасия Волочкова поздравила дочь Ариадну с днем рождения, несмотря на то, что не общается с ней в последнее время. Звездной наследнице исполнилось 20 лет.

В личном Telegram-канале танцовщица опубликовала архивные снимки с дочкой. На одной фотографии Ариадна была совсем маленькая, а на другой – уже взрослая девушка. В праздник дочери Анастасия решила не упоминать обиды и их ссору после свадьбы. Вместо этого она вспомнила, как после родов танцевала в Театре Юрия Григоровича. Также Волочкова призналась, что всю жизнь мечтала быть мамой девочки.

«Ариадна участвовала во многих моих творческих проектах. Но выбрала свой путь, далекий от искусства. Теперь она жена и живет своей взрослой жизнью. Замечательная у меня Ариадна. С днем рождения и меня», - написала в блоге Анастасия.

К слову, балерина разругалась с дочкой после того, как девушка устроила в Москве свадьбу, на которую не пригласила маму. При этом на торжестве присутствовали отец Ариадны и бабушка. Волочкова сначала доказывала, что это мероприятие ничего не значило, а позже призналась, что дочь заблокировала ее.

