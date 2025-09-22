«Начала влиять на нее, манипулировать»: Волочкова назвала свою мать виновной в ссоре с дочерью

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о влиянии матери и жены бывшего мужа на ее дочь Ариадну. Сама же знаменитость говорит, что ей неинтересна жизнь родных.

По словам балерины, «Ариадну накручивают с детства».

«Я не хочу рассказывать детали, но получается, что с одной стороны влияет моя мама, а с другой стороны, конечно, с той семьи идет влияние. Со стороны жены моего бывшего мужа и так далее», - сказала Волочкова Woman.ru.

Танцовщица отметила, что мать начала влиять на Ариадну не с детства, а во взрослом возрасте – «когда стало можно манипулировать».

Также Волочкова поделилась, что ее мама «сначала наложила лапу» на нее, «устраивала провокации, интриги».

«Я с 19 лет ее содержу, подарила ей квартиру, она за счет всех моих мужчин всегда выживала», - высказалась Волочкова.

Сейчас ей не важно, кто и на кого оказывает влияние. Волочкова говорит, что не хочет «уподобляться матери», которая думала, будто на дочь влияет мужчина, который рядом. Сейчас артистка одержима творчеством.

«Это предательский мир, в котором я многое увидела… Так что пусть живут своей жизнью, а я живу своей… Дальше сами, мне не интересно», — заключила Волочкова.

Ранее балерина рассказывала, что дочь переехала с мужем в Санкт-Петербург.