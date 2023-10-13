Замдекана МГИМО назвал глупостью новости о визите к ним Ивана Урганта

Замдекана факультета журналистики МГИМО отреагировал на визит Ивана Урганта, об этом сообщает Абзац.

13 октября в Сети начали появляться кадры из стен МГИМО. На видео Иван Ургант читает лекцию в одном из помещений университета. Ролик вызвал общественный резонанс, однако пресс-секретарь вуза Виктория Калашникова заявила, что телеведущий не появлялся у них несколько лет.

Журналисты обратились к заместителю декана факультета международной журналистики МГИМО Юрию Кобаладзе. Впрочем, он отказался от комментариев.

«Я не готов на эту тему говорить. Это такая глупость – все это обсуждать», – заявил профессор.

В пресс-службе МГИМО заявили, что все публичные лекции заявлены на официальном сайте университета. Согласно расписанию, мероприятия с участием Ивана Урганта в вузе не было.

Напомним, Иван Ургант так и не вернулся к должности ведущего на Первом канале. Его авторская программа перестала выходить на экраны в начале 2022 года.

Ранее мы писали о том, что телеведущего Ивана Урганта заметили вместе с 23-летней дочерью Дмитрия Маликова Стефанией.