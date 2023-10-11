Телеведущего Ивана Урганта заметили вместе с 23-летней дочерью Дмитрия Маликова Стефанией

Телеведущий Иван Ургант по-прежнему не говорит, когда вернется к работе на ТВ, и при этом все чаще оказывается в самых неожиданных местах. Так, недавно появилась информация, что он был на съемках фильма в Санкт-Петербурге. А теперь стало известно, что он прочитал лекцию в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

Как сообщает aif.ru, дочь певца Дмитрия Маликова Стефания, окончившая данный ВУЗ, показала, что в стены учебного заведения действительно пришел бывший ведущий «Вечернего Урганта» ради встречи со студентами. Он прочитал лекцию на тему международной журналистики.

Отметим, что подобная практика, когда медийные люди посещают университеты, - не редкость. Однако Иван уже второй год все никак не может вернуться на телевидение и в светское общество. Дело в том, что из-за его неопределенной политической позиции от него отвернулись многие поклонники. Его авторское шоу перестало транслироваться, а режиссеры отказались брать его в новые проекты.

Сам Ургант уже неоднократно намекал, что собирается вернуться к работе на телевидении. Но пока все еще неизвестно, когда это в итоге произойдет.

Ранее Яна Поплавская раскритиковала Ивана Урганта и заявила, что его нельзя возвращать на российское ТВ.