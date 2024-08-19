НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 августа 2024, 18:55
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Замаскировала живот: Лиза Арзамасова с размахом отметила трехлетие сына в день выписки из роддома

Лиза Арзамасова с размахом отметила 3-летие сына в день выписки из роддома.
Замаскировала живот: Лиза Арзамасова с размахом отметила трехлетие сына в день выписки из роддома

© Starface.ru

Актриса Лиза Арзамасова 8 августа второй раз стала мамой, а в день выписки из роддома сразу же отправилась на праздник к старшему сыну, которому 14 числа исполнилось три года.

Звезда «Папиных дочек» поделилась в своем блоге кадрами с торжества и привела в восторг поклонников, так как появилась на публике через неделю после родов.

Арзамасова выбрала для праздника просторное платье, которое скрыло все недостатки фигуры после беременности. Она выглядела счастливой и была в прекрасном настроении.

Напомним, 29-летняя Лиза Арзамасова 8 августа родила дочь от 50-летнего олимпийского чемпиона по фигурному катанию Ильи Авербуха. Девочку назвали Лией. Пара также воспитывает сына Льва. 14 августа счастливый муж забрал супругу и дочь из роддома.

Также стало известно, что в день выписки Авербух улетел в Мурманск для участия в конференции.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Лиза Арзамасова
Илья Авербух
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фигурное катание