Илья Авербух улетел в Мурманск в день выписки Лизы Арзамасовой из роддома

Российский фигурист, олимпийский чемпион и хореограф Илья Авербух несколько дней назад стал отцом девочки, которую родила его жена, актриса Елизавета Арзамасова. Сразу после объединения семьи спортсмен улетел в Мурманск для участия в конференции.

«Действительно, у меня вчера был очень насыщенный день. С утра я как раз забирал Лизу. И вчера же был день рождения уже у нашего теперь старшего сына. В общем, отпраздновали все, потом в самолет и к вам», - приводит слова Авербуха ИА Nord-News.ru.

Как подчеркнул фигурист, у него вся жизнь на бегу. Он также сравнил свои будни с полетом на самолете.

Напомним, 29-летняя Лиза Арзамасова 8 августа родила дочь от 50-летнего Ильи Авербуха, которую назвали Лией. Пара также воспитывает сына Льва.

14 августа Авербух забрал супругу и дочь из роддома. Арзамасова опубликовала в своем блоге видео с выписки, на котором запечатлен фигурист на коньках с дочерью на руках. Небольшой каток установили прямо у входа в больницу.