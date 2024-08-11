Светлана Немоляева опровергла слухи о существовании черных списков на «Мосфильме». Об этом сообщает Абзац.

В конце июля артист Стас Садальский рассказал в своем блоге о существовании в СССР секретных черных списков актеров, которых не приглашали на главные роли на «Мосфильме». По его словам, в перечень входила артистка Инна Чурикова.

Впрочем, его утверждения опровергла Светлана Немоляева. Звезда советского кино, которая регулярно снималась на «Мосфильме» рассказала, что никаких списков не существовало.

«Станислав Садальский — большой фантазёр. Откуда он вообще это взял? Предполагаю, что ходили какие-то разговоры между режиссёрами — кого надо брать, кого не надо брать. Я считаю, что слова о наличии чёрного списка — фантазии Садальского. Никогда не слышала ничего подобного», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что Светлана Немоляева раскрыла, на что потратила гонорар за роль в «Служебном романе».