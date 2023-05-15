«Залог успеха»: последняя жена Александра Малинина ответила на комментарий о пластической операции в 61 год

Последняя жена певца Александра Малинина Эмма ответила поклоннице на просьбу посоветовать пластического хирурга. В день рождения ее осыпали комплиментами по поводу внешности.

Артист преподнес любимой шикарный букет. В своих соцсетях он трогательно обратился к супруге, признавшись в любви.

Вечером семья собралась в ресторане в Лондоне. Под фотографиями, опубликованными Эммой, подписчики писали комплименты и просили поделиться, как она сохраняет молодость.

«Посоветуйте пластического хирурга!» - говорилось в одном из комментариев.

Эмма с удовольствием поделилась секретами красоты: по ее признанию, пластических операций не было. Однако для сохранения природной красоты Эмме Малининой приходится немало стараться, пишет kp.ru.

«Никакой пластики нет! Залог успеха - правильное питание, режим сна, регулярные занятия спортом и умение управлять стрессом», - написала жена певца и добавила, что быстрое старение связано со здоровьем, важно взрослеть без болезней.

Ранее мы писали, что соседка пожаловалась в полицию на Эмму Малинину.