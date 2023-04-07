Очень волнуюсь за свою жизнь: соседка пожаловалась в полицию на жену Александра Малинина Эмму
Соседка пожаловалась в полицию на последнюю жену Александра Малинина Эмму.
Фото: Starface.ru
Жительница квартиры, расположенной по соседству с собственностью жены певца Александра Малинина Эммы, пожаловалась на нее в полицию. Женщина очень волнуется за свою жизнь.
О жалобе узнал Telegram-канал 112.
Женщина полагает, что не сможет эвакуироваться при пожаре из-за звездных соседей. По мнению соседки, Эмма Малинина забрала в собственность технический коридор в подъезде, через который можно выйти на крышу из задымленного дома.
Она также считает, что пожарные намеренно не замечают этого. Полиция начала проверку в отношении сотрудников подразделений МЧС в связи с возможными злоупотреблениями полномочиями.
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