Очень волнуюсь за свою жизнь: соседка пожаловалась в полицию на жену Александра Малинина Эмму

Жительница квартиры, расположенной по соседству с собственностью жены певца Александра Малинина Эммы, пожаловалась на нее в полицию. Женщина очень волнуется за свою жизнь.

О жалобе узнал Telegram-канал 112.

Женщина полагает, что не сможет эвакуироваться при пожаре из-за звездных соседей. По мнению соседки, Эмма Малинина забрала в собственность технический коридор в подъезде, через который можно выйти на крышу из задымленного дома.

Она также считает, что пожарные намеренно не замечают этого. Полиция начала проверку в отношении сотрудников подразделений МЧС в связи с возможными злоупотреблениями полномочиями.

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