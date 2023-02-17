«Залечиваю раны»: Джиган уверяет поклонников, что с ним всё в порядке

Фанаты творчества хип-хоп исполнителя Джигана могут вздохнуть с облегчением.

Их кумир наконец выписался из больницы.

Об этом счастливый отец четверых детей сообщил в видео, заявив, что сейчас с ним всё в порядке, и он уже во всю записывает новые треки.

«Залечиваю раны», – сказал рэпер, обращаясь к фолловерам, сообщает Газета.Ru.

Ранее мы писали о том, что муж Оксаны Самойловой попросил не навещать его в психиатрической клинике, куда он попал после отпуска с семьей.