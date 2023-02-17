19:10, 17 февраля 2023
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«Залечиваю раны»: Джиган уверяет поклонников, что с ним всё в порядке
Рэпер Джиган выписался из психиатрической больницы.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@Liasan»
Фанаты творчества хип-хоп исполнителя Джигана могут вздохнуть с облегчением.
Их кумир наконец выписался из больницы.
Об этом счастливый отец четверых детей сообщил в видео, заявив, что сейчас с ним всё в порядке, и он уже во всю записывает новые треки.
«Залечиваю раны», – сказал рэпер, обращаясь к фолловерам, сообщает Газета.Ru.
Ранее мы писали о том, что муж Оксаны Самойловой попросил не навещать его в психиатрической клинике, куда он попал после отпуска с семьей.
Источник:Газета.Ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: