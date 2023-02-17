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19:10, 17 февраля 2023
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«Залечиваю раны»: Джиган уверяет поклонников, что с ним всё в порядке

Рэпер Джиган выписался из психиатрической больницы.

© Скрин видео, YouTube-канал «@Liasan»

Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@Liasan»

Фанаты творчества хип-хоп исполнителя Джигана могут вздохнуть с облегчением.

Их кумир наконец выписался из больницы.

Об этом счастливый отец четверых детей сообщил в видео, заявив, что сейчас с ним всё в порядке, и он уже во всю записывает новые треки.

«Залечиваю раны», – сказал рэпер, обращаясь к фолловерам, сообщает Газета.Ru.

Ранее мы писали о том, что муж Оксаны Самойловой попросил не навещать его в психиатрической клинике, куда он попал после отпуска с семьей.

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