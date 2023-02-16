«Меня не надо навещать»: Джиган раскрыл правду о своем нахождении в психиатрической клинике

На днях Оксана Самойлова вместе с детьми вернулась в Москву после продолжительного отпуска. Некоторое время она не выходила на связь, а когда опубликовала первые сторис, поклонники забили тревогу, ведь Джиган не вернулся с ней домой. Как-то комментировать это бизнесвумен отказалась, а вчера появилась информация, что рэпер находится в психиатрической клинике.

До новостей о реальном местонахождении исполнителя было известно, что он получил многочисленные травмы, после которых вынужден теперь восстанавливаться в больнице. Однако журналисты узнали, что это не простое медицинское учреждение, а предназначенное для душевнобольных и наркозависимых. Напомним, что Джиган уже несколько лет назад лежал в лечебнице после рождения сына. Тогда их брак с Самойловой оказался под огромным ударом.

Изданию «Super» удалось взять комментарий у рэпера и узнать, почему он сейчас лежит в психиатрической клинике. Он признался, что с психикой и зависимостями у него все в порядке, а находится он здесь из-за знакомых врачей, которые помогают ему восстанавливаться после полученных травм.

Также Джиган рассказал, что супруга его в лечебнице не навещает. Но, как подчеркнул артист, это не важно и не указывает на то, что в их браке есть проблемы. Оксана Самойлова сильно волнуется за него и ждет возвращения домой.

«Меня не надо навещать. Я сам могу ездить куда угодно, при чем тут Оксана? Она переживает, конечно, что я дед поломанный весь», - заявил Джиган.

Ранее Оксана Самойлова сообщила о том, что после возвращения в Россию у нее заболели сразу все четыре ребенка.