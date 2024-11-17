Старания и вложения участников могут не окупиться: Ида Галич назвала КВН сектой

Блогер Ида Галич дала интервью, в котором высказалась о Клубе веселых и находчивых. Она заявила, что зря потратила время, играя в КВН.

В беседе с Юлией Меньшовой на YouTube-канале Cама Меньшова телеведущая назвала Клуб веселых и находчивых сектой. По словам Галич, молодые артисты вкладывают много времени и денег в проект, но ничего серьезного не получают взамен.

«КВН — это секта. Потому что люди несут свои деньги чужому дяденьке, тратят свое время, грубо говоря, чтобы просто выступить на сцене», — заявила блогерша.

Также Ида отметила, что КВН проиграл гонке с Comedy Club. При этом телеведущая не скрывает, что до сих пор испытывает теплые чувства к проекту, с которого у нее все началось.

Ранее Ида Галич призналась, что у нее появились комплексы из-за игры в КВН. Она столкнулась с сильной критикой в свой адрес.